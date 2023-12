Tom Lockyer è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa . A comunicare le condizioni del difensore gallese , capitano del Luton Town , è stato lo stesso club di Premier League , con un comunicato diffuso sul proprio sito: “Siamo felici di riferire che il nostro capitano Tom Lockyer ha ora iniziato un periodo di riabilitazione comodamente da casa sua dopo essere stato dimesso dall'ospedale nella giornata di mercoledì”. A Lockyer, che si era accasciato in campo durante il match contro il Bournemouth nell’ultimo turno di campionato, è stato applicato un defibrillatore , per prevenire un nuovo episodio simile a quello di sabato scorso. Nel ringraziare i tifosi e tutti coloro che hanno mandato messaggi per Lockyer, il club ha anche precisato come i test effettuati abbiano dimostrato che il problema accusato sabato fosse diverso a quello di cui il calciatore aveva sofferto lo scorso maggio.

Lockyer, il malore e il precedente

Durante la partita giocata sabato scorso tra Bournemouth e Luton Town, intorno al 60' il giocatore del Luton Tom Lockyer aveva avuto un malore ed era collassato in campo dopo un arresto cardiaco. Dopo l'intervento dei medici in campo, l'arbitro aveva sospeso la partita (il match è stato poi rinviato e verrà integralmente rigiocato in data da destinarsi) e le squadre erano rientrate negli spogliatoi. Il giocatore era stato portato in ospedale ma descritto come "vigile e reattivo". Lockyer aveva già avuto un arresto cardiaco in campo lo scorso maggio a Wembley durante la finale promozione vinta ai rigori sul Coventry. Successivamente era stato sottoposto a un intervento chirurgico e dopo un mese aveva avuto il via libera dei medici per tornare a giocare.