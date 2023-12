Man United: ufficiale cessione del 25% a Ratcliffe

La nota ufficiale del club: il presidente di INEOS Sir Jim Ratcliffe acquisisce il 25% delle azioni del Manchester United. La cifra è di 1,2 miliardi di sterline, secondo quanto riportato da 'Sky Sports'. Avrà il controllo delle operazioni sportive, oltre a voce in capitolo nella parte commerciale controllata dalla famiglia Glazer

Svolta storica in casa Manchester United. Il club ha ufficializzato di aver stipulato un accordo in base al quale il presidente di INEOS, Sir Jim Ratcliffe, acquisirà il 25% delle azioni di Classe B del Manchester United e fino al 25% delle azioni di Classe A del club, oltre a fornire altri 300 milioni di dollari destinati a consentire futuri investimenti. Stando a quanto scritto da Sky Sports la cifra spesa è 1,2 miliardi di sterline. Avrà il controllo delle operazioni sportive, oltre a voce in capitolo nella parte commerciale controllata dalla famiglia Glazer.