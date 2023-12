L’edizione natalizia del Di Canio Premier Special racconta i gol più belli, i più spettacolari, più curiosi e più importanti della storia della Premier League. Dalla potenza di Shearer ai record di Haaland, passando per la tecnica di Bergkamp e la fantasia di Thierry Henry. Il tutto con la visione e l’analisi di chi ha vissuto e respira da sempre la magia del calcio inglese. Di Canio Premier Special, Wonder goals: Haaland e gli altri, alle 14 e 18.30 su Sky Sport 24, alle 20 su Sky Sport Uno e disponibile on demand

Il 15 agosto 1992, alle 15.05 ora locale, Brian Deane dello Sheffield United segnò un colpo di testa a Peter Schmeichel del Manchester United. Si era nei primi minuti della prima giornata di Premier League, nuova denominazione del massimo campionato inglese, e quello fu dunque il primo gol in una storia che, quel giorno, ripartiva. La partita finì 2-1 e Deane segnò anche il secondo, su rigore, prima che Mark Hughes dimezzasse lo svantaggio su assist direttamente di Schmeichel, tempi in cui anche le squadre di grande successo come lo United sarebbe diventato a partire da quella stagione, chiusa con il primo titolo dal 1967, adottavano soluzioni spicce, quando serviva. Da quel Ferragosto di gol, in Premier League, ne sono stati segnati oltre 32.000.

Paolo Di Canio racconta i gol della Premier League Belli, facili, difficili, brutti, spettacolari, anche insignificanti, se non per chi li ha fatti. Paolo Di Canio, nella puntata di Natale del Di Canio Premier Special intitolata 'Wonder Goals. Haaland e gli altri', ne racconta alcuni, selezionando con molta difficoltà tra le centinaia meritevoli di apparire: ci sono rovesciate, tiri da lontano, tiri da centrocampo e oltre, slalom palla al piede, tocchi magici. Gol noti di gente nota, ma anche gol magari dimenticati perché non decisivi o segnati da giocatori che non hanno lasciato un segno duraturo, come Pajtim Kasami, che ora è alla Sampdoria ma giovanissimo, nel Fulham, il 21 ottobre 2013 mise alle spalle di Julian Speroni, il portiere del Crystal Palace, un destro fenomenale, dopo un acrobatico controllo di petto in corsa.

Analisi, tecnica e talento Di Canio questi gol li descrive anche dal punto di vista tecnico, della difficoltà di esecuzione, del momento in cui sono stati segnati: e la sua analisi serve a sfatare miti, a chiarire situazioni di gioco e a rendere più facile la visione, che di per sé basterebbe, per la bellezza di alcune delle esecuzioni. La conclusione che se ne può trarre è che qualunque giocatore di alto livello può segnare un grande gol, ma farlo ripetutamente, e in maniere diverse come nel caso di Wayne Rooney, indica un talento speciale, una visione di gioco speciale. E pazienza se il gol più spettacolare della carriera dell’ex attaccante di Everton e Manchester United non è stato perfetto come si crede.

