Capocannoniere in Champions League, ma con lo United fuori da tutto dopo l'ultimo posto nel girone, a secco dopo 14 partite (quasi tutte da titolare) in Premier. La stagione di Rasmus Hojlund, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva del Manchester United, sembrava stregata, perlomeno in campionato. Fino al Boxing Day, quando l'ex Atalanta ha regalato ai Red Devils i tre punti coronando un'incredibile rimonta ai danni dell'Aston Villa (da 0-2 a 3-2). In quella volée incrociata e in quell'esultanza sotto la curva è spiegata tutta la sofferenza di mister 74 milioni di euro più bonus (la cifra versata dal club inglese per strapparlo alla Dea ad agosto dopo una stagione da 16 gol tra Serie A e Bundes austriaca). Rasmus che scivola sull'erba di Old Trafford e si emoziona, celebrato da tutti i compagni per la maledizione sfatata. Alla 15^ presenza ecco il primo centro in Premier League del classe 2003. Una rete pesantissima, da tre punti, che potrebbe svoltare la stagione, sua e dello United.