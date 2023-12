Calciomercato

Una italiana, tre arabe e tanta Premier League tra i club che hanno speso di più in questa estate di mercato tra riscatti e new entry. Davanti a tutti una big, scatenata anche in questa sessione con investimenti oltre i 400 milioni di euro. E il podio delle 'spendaccione' accumula 1,1 miliardi in acquisti... Ecco la top 20 (dati Transfermarkt) IL TABELLONE DI CALCIOMERCATO