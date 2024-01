L'attaccante del Brentford, che rientrava dopo 8 mesi di squalifica per scommesse, è tornato subito al gol ma sulla punizione ha utilizzato un "trucchetto" svelato da alcuni replay. Dopo che il portiere del Nottingham ha piazzato la barriera, infatti, Toney senza farsi notare sposta per ben due volte il pallone a destra, "liberando" di fatto l'angolo che doveva essere coperto dai difensori. Poi l'attaccante è bravo a far passare il pallone proprio sulla sinistra del portiere Turner