Dopo l'annuncio di Klopp, che lascerà il Liverpool a fine stagione, è arrivata la reazione del suo più grande avversario in Inghilterra, Pep Guardiola. "Le notti prima di giocare a Liverpool erano un incubo. Mancherà qualcosa anche a noi, i suoi Reds sono stati i nostri grandi avversari" PER IL DOPO-KLOPP SI PENSA A XABI ALONSO E DE ZERBI

"Penso che una parte del Manchester City perda qualcosa. Non possiamo parlare del nostro periodo senza parlare del Liverpool come avversario". Tanta verità nelle parole di Pep Guardiola, che ha commentato l'annuncio a sorpresa di Jurgen Klopp nella giornata di venerdì 25 gennaio. L'allenatore tedesco in conferenza ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo anno sulla panchina dei Reds, indipendentemente dai risultati di fine stagione.

"Mi mancherà molto Jurgen" D'altronde la rivalità tra Guardiola e Klopp, tra il City e il Liverpool, è stata entusiasmante nelle ultime stagioni di Premier League e ha regalato tante partite memorabili: "Personalmente mi mancherà molto Jurgen, ma devo dire che almeno dormirò meglio. Le notti prima di giocare a Liverpool erano un incubo", ha scherzato l'ex Bayern e Barcellona. I due allenatori si affronteranno l'ultima volta in campionato il prossimo 3 marzo, all'Etihad Stadium di Manchester. Una partita che potrebbe essere decisiva per il titolo. La classifica vede ora il Liverpool al primo posto, con cinque punti di vantaggio (e una partita in più) sul City secondo. Entrambe le squadre inoltre sono ancora in corsa in FA Cup.

I precedenti e il confronto tra Guardiola e Klopp I due si sono affrontati 29 volte, con il tedesco che ha vinto 12 partite contro le 11 dello spagnolo. I sei pareggi chiudono il bilancio. Nessuno dei due ha affrontato più volte un altro allenatore. Guardiola invece si fa preferire per i titoli vinti: cinque campionati, quattro Coppe di Lega, due Fa Cup e due Community Shield contro una Premier, una Coppa di Lega, una Fa Cup e un Community Shield di Klopp. Entrambi hanno vinto anche una Champions, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Guardiola è al City dall'estate del 2016, con Klopp che lo ha anticipato al Liverpool di pochi mesi, dall'ottobre 2015. Una carriera inglese in simbiosi.