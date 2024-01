Liverpool, per il dopo Klopp piacciono Xabi Alonso e De Zerbi

Aria di rivoluzione in casa Liverpool dopo l'annuncio a sorpresa di Jurgen Klopp che a fine stagione lascerà la panchina dei Reds dopo ben nove anni. Per il futuro sono soprattutto due le opzioni per la panchina: una porta al grande ex Xabi Alonso, attualmente primo in Germania con il Bayrn Leverkusen, e Roberto De Zerbi che da due stagioni sta guidando brillantemente il Brighton

L'annuncio di Klopp ha sorpreso la Premier League che in questo fine settimana lascia spazio alle gare di FA Cup. Dopo 9 anni l'allenatore lascerà a fine stagione il Liverpool e ha garantito che non allenerà nessun'altra squadra in Inghilterra e per un anno almeno neanche da altre parti. Per il suo futuro si parla già della panchina della Germania dopo i prossimi Europei. Di grande attualità però è diventata la corsa al sostituto e due sono i nomi principali al momento che intrigano la dirigenza dei Reds che anch'essa subirà qualche scossone

Liverpool, per il futuro De Zerbi o Xabi Alonso

I primi nomi per il dopo Klopp sono quelli di Xabi Alonso e di Roberto De Zerbi. Lo spagnolo sta facendo benissimo alla sua seconda stagione da allenatore in Germania, al Bayer Leverkusen, imbattuto da inizio anno e in testa alla classifica della Bundesliga davanti al Bayern Monaco. L'italiano invece guida il Brighton in questa stagione storica per le Seagulls, la prima con una partecipazione alle coppe. La squadra del nord dell'Inghilterra si sta confermando in Premier League e ha passato il girone di Europa League.