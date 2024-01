L'Arsenal vince a Nottingham, tonfo del Brighton

Pesantissima sconfitta per la squadra di Roberto De Zerbi che perde a Luton 4-0. Match winner per i padroni di casa Adebayo autore di una tripletta per tre punti preziosi in chiave salvezza. I Gunners vincono a Nottingham 2-1 con il Forest e consolidano la seconda posizione. Frena l'Aston Villa di Zaniolo battuto in casa dal Newcastle 3-1. Fulham-Everton 0-0 e Crystal Palace-Sheffield Utd 3-2

