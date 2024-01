Sanzione salatissima per l'attaccante dei Red Devils che aveva saltato l'ultima gara di Fa Cup ufficialmente perché "indisposto". Le foto pubblicate dai tabloid britannici hanno invece svelato un'altra verità e per questo è stato punito dal suo club

Oltre 760 mila euro . È la maxi sanzione inflitta dal Manchester United a Marcus Rashford , ovvero l'equivalente di due settimane di stipendio, dopo che l'attaccante ha saltato un allenamento fingendosi malato. I rumors che qualcosa non andasse si rincorrevano già da alcuni giorni, dopo che il giocatore aveva saltato la trasferta gallese di Newport ufficialmente perché "indisposto". Giustificazione resa poco credibile dalle parole di Ten Hag ("é una questione interna" aveva detto l'allenatore) e smentita poi dalle foto pubblicate dai tabloid inglesi che hanno 'catturato' il classe '97 i mpegnato in una notte brava e a base di alcool con un amico a Belfast, a meno di 48 ore dalla partita di Fa Cup. Beccato dalle immagini, Rashford è stato costretto a scusarsi con mister, società e compagni di squadra dopo un lungo faccia a faccia e ha ricevuto una multa salatissima, ma potrebbe comunque essere impiegato nel prossimo match dei Red Devils, di scena giovedì in Premier sul campo del Wolverhampton.

I dissidi precedenti

I problemi tra Rashford e Ten Hag non rappresentano esattamente una novità. L'attaccante, infatti, proprio contro i Wolves (nella gara del 31 dicembre 2022) era stato escluso dalla formazione titolare dopo essere arrivato in ritardo a una riunione della squadra: curiosamente era stato lui poi, entrato nella ripresa, a firmare l'1-0 finale. All'inizio di questa stagione, invece, il 26enne inglese (autore di 4 gol in 26 partite) si è dovuto scusare col suo allenatore per aver organizzato una festa di compleanno poche ore dopo la sconfitta per 3-0 nel derby con il City.