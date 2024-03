Grande domenica di Premier su Sky. In corso la sfida tra Aston Villa e Tottenham, in lotta per il 4° posto valido per la Champions. Si prosegue alle 15 con West Ham-Burnley e Brighton-Nottingham Forest, con uno sguardo particolare rivolto alla squadra di De Zerbi, avversaria della Roma in Europa League. Gran finale alle 16:45 con Liverpool-Manchester City, ultimo scontro (per adesso) tra Klopp e Guardiola, dato che il tedesco ha già annunciato l’addio ai Reds a fine stagione

