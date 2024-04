Il Tottenham rallenta, 1-1 nel derby col West Ham

Il Tottenham rallenta nella sua rincorsa a un posto Champions fermato al London Stadium sull'1-1 dal West Ham nel turno infrasettimanale valido per la 31^ di Premier. Punto importante conquistato dall'Everton in casa con il Newcastle, preziosa vittoria 3-1 del Forest sul Fulham. Punticino che serve a poco al Burnley a Turf Moor contro i Wolves. Mercoledì tocca ad Arsenal e Manchester City. Giovedì in campo il Liverpool e la sfida Chelsea-Manchester United

