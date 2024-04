In questa domenica le ultime tre gare della 32esima. Finisce 2-2 il big match United-Liverpool: con questo pari Reds ora con gli stessi punti dell'Arsenal, in vetta a quota 71 e a +1 sul City. Dopo la vittoria incredibile nel recupero con lo United, il Chelsea stavolta vede sfumare i 3 punti al 93' con lo Sheffield ultimo in classifica: finisce 2-2 e chance sprecata per tornare in zona Europa League. Il Tottenham batte 3-1 il Nottingham Forest ed è quarto. Tutti i risultati e i gol

