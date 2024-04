Vincono Burnley e Brentford. Alle 20.30 l'Arsenal

Premier League

Colpi salvezza per Brentford e Burnley, che vincono rispettivamente in casa di Luton e Sheffield. Alle 20.30 l'Arsenal (diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW) sfida il Wolverhampton per riprendersi la vetta solitaria in attesa del Liverpool (impegnato domenica col Fulham). City di scena in FA Cup in questo weekend: tornerà in campo in Premier il 25 aprile contro il Brighton di De Zerbi GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI SKY - RISULTATI 34^ GIORNATA