Va ai Toffees la sfida salvezza contro il Nottingham quartultimo, battuto 2-0 e staccato di quattro punti in classifica. In campo Aston Villa e West Ham, opposte a Bournemouth e Crystal Palace. Alle 17.30 il Liverpool sul campo del Fulham per tornare in vetta: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE