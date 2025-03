ePremier League 2025, le Finals in diretta su Sky

In Inghilterra è il momento delle fasi finali della settima ePremier League della storia. In campo tutti e 20 i club inglesi della Premier e tantissimi fenomeni del calcio virtuale: appuntamento domenica sera alle 19.30 su Sky Sport Calcio e sul canale Youtube di Sky Sport LE EPREMIER LEAGUE FINALS SU YOUTUBE DI SKY SPORT

Ormai lo sappiamo e lo abbiamo imparato (anche a nostre spese): la Premier League da anni è la migliore lega di calcio al mondo. Probabilmente si può dire la stessa cosa anche della ePremier League, piena zeppa di talenti assoluti in ogni squadra. È calcio virtuale, ma le emozioni sono più che reali: guardare per credere. Nel weekend le 20 squadre della ePremier scendono in campo per dare spettacolo nell’evento targato Premier League – quindi, una garanzia – giocato su EA FC 25. In parole povere, l’equivalente eSport della Premier, per Xbox e Playstation

Come si svolgeranno le Finals di Londra A marzo si è giocata la fase a gironi, ora è il turno della knockout stage, attendendo su Sky Sport le Finals di domenica sera che metteranno in palio la settima ePremier League. Man City, Brighton, Ipswich e Liverpool hanno vinto i rispettivi gironi e attendono i loro avversari direttamente ai quarti di finale. Le altre 16 squadre si sfideranno in due round di playoff, senza loser bracket. Tradotto: basta perdere una partita, e si va a casa. La modalità sarà "collaborativa": i 4 giocatori delle due squadre giocheranno su entrambe le console: una partita su Playstation, una su Xbox e poi si sommano i risultati per determinare la squadra vincitrice. I motivi per seguire l’evento non mancano di certo: riuscirà il Man City di Tekkz e Bonanno a diventare il primo club a fare back-to-back e vincere due volte la ePremier? Occhio anche al Liverpool, che per provare a soffiare il titolo ai rivali ha messo sotto contratto ManuBachoore, campione del mondo nel 2023. E attenzione a non sottovalutare ancora il Brighton: l’anno scorso sono arrivati in finale tra la sorpresa generale, quest’anno possono confermarsi. Oltre al prestigiosissimo trofeo, i 40 player (20 su Xbox, 20 su Playstation) delle 20 squadre si contenderanno un montepremi da 100.000 sterline, ma non è finita qui. Infatti, il vincitore si qualificherà anche all’FC Pro 25 World Championship (il Mondiale eSport), mentre i primi 4 classificati (i player delle due finaliste) saranno tra i giocatori che a maggio si contenderanno la eChampions League, con lo stesso meccanismo del calcio.

Come seguire le ePremier League Finals in diretta Su Sky Sport Calcio seguiremo la diretta dell’evento dei BBC Studioworks di Londra domenica 23 marzo dalle 19.30, con la possibilità di interagire da casa. Infatti, le Finals della ePremier League saranno in streaming anche sul canale Youtube di Sky Sport, dove potrete commentare live con noi tutte le partite e diventare protagonisti della nostra diretta. In cuffia, con Luca Mastrorilli ci sarà Francesco Pio "Obrun2002" Tagliafierro: player di Exeed e del Valencia nonché uno dei giocatori di FC più forti di sempre (e che ha affrontato tantissimi dei campioni della ePremier League), pronto a raccontare anche il dietro le quinte di eventi come questo e svelare anche qualche trucchetto per chi ci segue.