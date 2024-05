Si decide la Premier: diretta gol domenica su Sky

Parte l'utimo weekend di calcio internazionale per le sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Si inizia oggi con l'ultima giornata e gli ultimi verdetti del campionato tedesco: passerella finale per il Leverkusen campione. Domenica tutte le partite di Premier con il City a un passo dal titolo: deve battere il West Ham per la certezza aritmetica. L'Arsenal sfida l'Everton. Gli altri match su "Diretta Gol". Tutte le gare da vivere in diretta su Sky Sport e NOW TV

Oggi 18 e domenica 19 maggio, nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese da seguire anche in streaming su NOW. Giornata decisiva per il titolo in Inghilterra, con il testa a testa tra Manchester City e Arsenal. Tutti in campo domenica alle 17, con i Citizens che saranno impegnati in casa contro il West Ham (Sky Sport Max, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). I Gunners di Arteta giocheranno a Londra contro l’Everton, sperando in una vittoria e in un passo falso della squadra di Pep Guardiola (Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Entrambi i match saranno visibili in contemporanea grazie a Diretta Gol, dove saranno disponibili anche le restanti 8 partite (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).

Tempo di ultimi verdetti anche in Germania e in Francia, dove si disputeranno i match della 34^ giornata: domani alle 15.30 passerella finale per i neocampioni del Bayer Leverkusen, in campo contro l’Augsburg su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Gli altri match di Bundesliga saranno disponibili in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Ultima giornata anche in Ligue 1, con Lille-Nizza in programma domenica alle 21 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).