Premier al via il 16 agosto: subito Chelsea-City

E' stato comunicato il calendario della prossima Premier League. Si parte il prossimo 16 agosto con l'anticipo della prima giornata tra Manchester United e Fulham. Sarà subito sfida Maresca-Guardiola in Chelsea-Manchester City. Ultima giornata nel weekend del 25 maggio. Il campionato inglese è in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

La Premier League ha comunicato calendario e date del prossimo campionato. Si parte venerdì 16 agosto alle 21 italiane con l'anticipo della prima giornata tra Manchester United e Fulham. Nel primo weekend ci sarà anche la sfida tra Enzo Maresca e il suo maestro Pep Guardiola: domenica 18 agosto è infatti in programma Chelsea-Manchester City. L'ultimo turno è invece previsto per il fine settimana del 25 maggio.

Premier League su Sky Sport

Sky sarà ancora la “Casa della Premier League”. Il campionato inglese, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW anche per la stagione 2024/2025, proseguirà la sua presenza su Sky per altre 3 stagioni, fino al 2027/2028.

Fino a 10 partite live per ogni turno, studi e rubriche

Fino a 10 partite live per ogni turno: dalle sfide del Friday Night a quelle del Monday Night, passando per i weekend ricchi di gol ed emozioni che Sky continuerà a raccontare con studi pre e post partita. Ci sarà grande spazio per le rubriche dedicate come Premier League Remix, per rivivere i momenti più scintillanti di ogni turno di campionato, e Premier League Stories, che racconta i personaggi che hanno reso leggendario il calcio inglese. Highlights, notizie e approfondimenti sulla Premier League sette giorni su sette anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport.