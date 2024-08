Dal 28 agosto tornerà a essere convocabile e il suo ritorno in campo potrebbe avvenire il primo di settembre, alla terza giornata di Premier League. Perchè la squalifica terminerà il 27 di agosto e a partire dal giorno successivo Sandro Tonali potrà tornare in campo con il Newcastle . Adesso c’è l’ufficialità e di conseguenza la data della prima possibile partita di nuovo in campo dell'ex milanista. “Possiamo annunciare -scrive il Newcastle in una nota pubblicata anche sui suoi profili social- che Sandro Tonali tornerà in squadra mercoledì 28 agosto dopo la conclusione della squalifica di dieci mesi dal calcio agonistico ”.

Tonali, possibile ritorno col Tottenham

L’ultima partita giocata in Premier da Tonali è stata contro il Crystal Palace, lo scorso 21 ottobre. Quattro giorni dopo, il 25, era sceso in campo in Champions contro il Borussia. Il centrocampista italiano, arrivato in Premier dal Milan, il prossimo 27 agosto avrà terminato di scontare i 10 mesi di squalifica per scommesse. E a partire dal giorno successivo, il 28, sarà quindi convocabile dall’allenatore Eddie Howe. L’ultima partita che Tonali potrebbe essere costretto a saltare sarà quella che i Magpies giocheranno a Nottingham contro il Forest, in Carabao Cup. Si giocherà nella settimana che inizia lunedì 26 ma la data del match non è stata ancora fissata. In ogni caso, dal 28, Howe potrà convocare e mandare in campo Tonali. Che potrebbe quindi ri-esordire in Premier il primo di settembre, al St. James’ Park, nella sfida di campionato contro il Tottenham.