Bellissimo gesto, che alcuni media britannici definiscono perfino eroico, di Tomas Soucek, centrocampista ceco deI West Ham che oggi ha letteralmente salvato un raccattapalle, evitandogli conseguenze che avrebbero potuto anche essere letali. Durante il derby londinese contro il Crystal Palace, Soucek stava esultando davanti al settore dei tifosi ospiti dopo aver segnato la rete che aveva sbloccato il risultato al 22' del secondo tempo. Ma si è accorto che un raccattapalle era finito intrappolato sotto un cartellone pubblicitario, travolto dai sostenitori degli Hammers scesi fino a bordo campo per festeggiare davanti ai giocatori. Il ragazzo, che fa parte delle giovanili del Palace, rimasto schiacciato dal tabellone e dalla calca dei tifosi, è stato tratto in salvo proprio da Soucek, che dopo essersi reso conto di cosa stava succedendo si è disinteressato di tutto gettandosi in soccorso del ragazzo. Poi il match è ripreso, e alla fine il West Ham si è imposto per 2-0.