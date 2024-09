Introduzione

Nel giorno di Manchester United-Liverpool (big match della 3^ giornata di Premier in programma alle 17.00 di oggi su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW), la squadra di Arne Slot potrà contare per tutta la stagione su un attacco da favola. Il reparto offensivo, impreziosito dal mercato anche dall'arrivo dalla Juventus di Federico Chiesa, vanta un valore complessivo (secondo i dati Transfermarkt) da oltre 300 milioni di euro.