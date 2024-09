Premier: vincono Liverpool, Chelsea e Aston Villa

Per la 5^ giornata, dopo il ko in casa di una settimana fa, torna a vincere il Liverpool che travolge 3-0 il Bournemouth: esordio in Premier per Chiesa. Netto successo del Chelsea di Maresca nel derby col West Ham. Il Tottenham rimonta il Brentford, così come l'Aston Villa il Wolverhampton. Il Newcastle di Tonali ko col Fulham. Ora in campo lo United sul campo del Crystal Palace: live su Sky Sport Uno-4K. Domani alle 17.30 il big match City-Arsenal in diretta su Sky Sport

