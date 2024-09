L'Everton ai Friedkin, ormai ci siamo. Tramite un comunicato ufficiale, la squadra inglese ha annunciato l'accordo raggiunto per il passaggio delle quote di maggioranza del club alla famiglia già proprietaria della Roma. Si chiude, dunque, l’era di Moshiri che era il detentore delle quote di maggioranza dal 2016

"Blue Heaven Holdings e Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell'Everton Football Club. La transazione è soggetta all'approvazione normativa, tra cui quella della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority". Con questo comunicato, l’Everton ha annunciato l’accordo trovato per il passaggio delle quote di maggioranza del club ai Friedkin, la famiglia americana già proprietaria della Roma. Si chiude, dunque, l’era di Moshiri che era il detentore delle quote di maggioranza dal 2016.