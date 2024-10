Calafiori sospiro di sollievo: stop non sarà lungo

La buona notizia è che Riccardo Calafiori, uscito al 72' della partita contro lo Shakhtar di martedì sera in Champions League, sta bene. O almeno che il problema accusato al collaterale mediale del ginocchio destro è di lieve entità e nelle prossime ore si attende anche un comunicato dell'Arsenal che possa confermare la cosa. Probabile che debba fermarsi per alcune settimane ma che non ci siano conseguenze peggiori per il proseguio della stagione con grande sollievo sia per Arteta e per l'Arsenal che per Spalletti e la Nazionale italiana .

