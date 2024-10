Per l’ottava partita consecutiva l’Italia prende gol. Una striscia iniziata con Euro 2024 (le tre gare di fase a gironi e l’ottavo perso con la Svizzera) e proseguita con le 4 ottime gare di Nations League (tre vittorie e un pareggio). Anche in queste ultime però gli Azzurri hanno sempre incassato almeno un gol. Un piccolo campanello d’allarme per Spalletti, che sta cercando di “registrare” la sua Nazionale in tutti i reparti e che sembra aver già aggiustato l’attacco.

Italia-Albania 2-1 (Euro 2024, fase a gironi)

(Euro 2024, fase a gironi) Spagna-Italia 1-0 (Euro 2024, fase a gironi)

(Euro 2024, fase a gironi) Croazia-Italia 1-1 (Euro 2024, fase a gironi)

(Euro 2024, fase a gironi) Svizzera-Italia 2-0 (Euro 2024, ottavi)

(Euro 2024, ottavi) Francia-Italia 1-3 (Nations League, girone)

(Nations League, girone) Israele-Italia 1-2 (Nations League, girone)

(Nations League, girone) Italia-Belgio 2-2 (Nations League, girone)

(Nations League, girone) Italia-Israele 4-1 (Nations League, girone)



Ultime 8 partite, 10 gol subiti