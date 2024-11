Ufficiale: Amorim nuovo allenatore dello United

Ruben Amorim è stato annunciato dal Manchester United. Entrerà in servizio il prossimo 11 novembre e firma un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo a favore del club. Come comunicato dallo Sporting, il club inglese ha versato 11 milioni di euro per liberarlo subito

L'attesa era nell'aria da tempo, ora è arrivata anche l'ufficialità. Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United: contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno a favore del club inglese, che versa nelle casse dello Sporting 11 milioni di euro. L'allenatore inizierà a lavorare con la nuova squadra dal prossimo 11 novembre. Nel frattempo, come accaduto in Carabao Cup, sarà ancora Van Nistelrooy ad allenare Zirkzee e compagni. Amorim è uno dei tecnici emergenti del calcio europeo dopo essersi messo in evidenza in patria con lo Sporting CP. Due scudetti vinti, nel 2021 e nel 2024, con il primo a 19 anni di distanza dall'ultima volta. Dopo che Hugo Viana, direttore sportivo dei portoghesi, è stato annunciato dal City in qualità di successore di Begiristain, Amorim va dall'altra parte della città.