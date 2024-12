Serata da applausi per il centrocampista della Nazionale, che segna due volte nel 3-1 dei Magpies al Brentford che vale la semifinale di Coppa di Lega. Non è l'unico azzurro protagonista nella serata inglese: Jorginho in campo 90 minuti e l'Arsenal elimina 3-2 il Crystal Palace. Si rivede anche Chiesa, che entra nella ripresa e il suo Liverpool passa 2-1 sul campo del Southampton

Strepitoso Sandro Tonali, protagonista assoluto nella vittoria del Newcastle in Carabao Cup. Due gol del centrocampista della Nazionale, alla prima doppietta inglese e a segno per la prima volta in stagione coi Magpies, trascinano la squadra di Howe alla semifinale di Coppa grazie al 3-1 sul Brentford. Suo il vantaggio al 9' con un destro dalla distanza, suo il raddoppio al volo con un gran inserimento in area. Alla festa di St. James' Park partecipa anche Schar prima dell'inutile guizzo di Wissa al 91', ma tutti gli applausi sono per l'ex Milan.