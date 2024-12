I Friedkin acquistano l'Everton: è ufficiale

Mancava solo l'annuncio, che è arrivato: è infatti ufficiale l'acquisto dell'Everton da parte dei Friedkin. Dopo il via libera dato dalla Premier League la scorsa settimana, Dan e Ryan Friedkin, che da tempo avevano raggiunto un accordo con l'ex proprietario e presidente del "club blu" di Liverpool, Farhad Moshiri, sono pronti a inizare questa loro nuova esperienza alla guida di un club di Premier League

Ora è ufficiale: l'Everton è nelle mani di Roundhouse Capital Holdings Limited, parte del gruppo Friedkin. Dopo la Roma, dunque, i Friedkin hanno completato l'acquisizione anche della squadra di Premier League: "L'Everton Football Club – si legge dal comunicato diffuso dall'Everton – è stato acquisito da Roundhouse Capital Holdings Limited (Roundhouse), un'entità all'interno di The Friedkin Group (TFG). La transazione è stata finalizzata in seguito a un accordo tra Blue Heaven Holdings (BHH) di Farhad Moshiri e Roundhouse per la vendita della quota di maggioranza di BHH nel Club. L'accordo ha ricevuto le necessarie approvazioni normative dalla Premier League, dalla Women's Professional Leagues Limited, dalla Football Association e dalla Financial Conduct Authority”.

Queste le parole di Marc Watts, presidente esecutivo entrante dell'Everton: "Oggi è un'occasione importante e orgogliosa per The Friedkin Group, poiché diventiamo custodi di questo iconico club calcistico. Ci impegniamo a guidare l'Everton in una nuova era entusiasmante sia dentro che fuori dal campo. Fornire immediata stabilità finanziaria al Club è stata una priorità fondamentale e siamo lieti di averla raggiunta. Sebbene riportare l'Everton al suo legittimo posto nella classifica della Premier League richiederà tempo, oggi è il primo passo di quel viaggio". Farhad Moshiri, azionista di maggioranza uscente, ha invece ammesso che "la transazione con The Friedkin Group sia il miglior risultato per il Club e per il suo successo futuro".

Quali saranno gli obiettivi "Dan Friedkin, Presidente e CEO di The Friedkin Group, è stato proposto come Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ha nominato - continua il comunicato dell'Everton - Marc Watts come Presidente Esecutivo, che sarà responsabile in questo ruolo della gestione del club. Anche Ana Dunkel, Chief Financial Officer di TFG e Colin Chong, CEO ad interim del Club, faranno parte del Consiglio di Amministrazione. Ulteriori nomine saranno effettuate nelle prossime settimane. La visione di The Friedkin Group per l'Everton Football Club si concentra sulla costruzione di un futuro sostenibile e di successo. Le priorità principali includono: Rafforzare la prima squadra maschile attraverso investimenti ponderati e strategici.

Coltivare superstar locali tramite l'Accademia dell'Everton.

Promuovere una strategia commerciale e in campo specifica per la squadra femminile.

Rispettare le tradizioni del Club e mantenere l'Everton al centro della comunità.

Sfruttare al massimo il potenziale del nuovo stadio attraverso partnership commerciali a lungo termine ed eventi a vantaggio della città di Liverpool.

Rafforzare la reputazione dell'Everton come nome unico e storico nel calcio mondiale".

