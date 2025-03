Giuntoli dopo la sconfitta in Coppa Italia con l'Empoli disse: "Crediamo nel progetto, Thiago Motta non è in discussione". E’ davvero così? Che tipo di riflessioni si stanno facendo in società? Rischia addirittura la panchina in caso di sconfitta a Firenze? Proviamo a rispondere a queste domande…