FA Cup, Everton e Fulham passano il turno

Nella settimana dedicata al terzo turno di FA Cup, nessun problema per Everton e Fulham che passano il turno battendo rispettivamente Peterborough e Watford (2-0 e 4-1). Sorpresa a Bramall Lane dove lo Sheffield United, terzo in Championship, viene eliminato dal Cardiff City che occupa il penultimo posto della Serie B inglese

Settimana dedicata alla FA Cup in Inghilterra con le prime tre gare del 3° turno disputate. Nessuna sorpresa nei match che vedevano impegnate le squadre di Premier League. Sfida non troppo agevole per l'Everton che liquida la pratica Peterborough (club che milita in League One, terza serie inglese) con un 2-0. Al Goodison Park segna l'ex Udinese Beto solo al 65' per il vantaggio dei Toffees che chiudono il match al 98' e solo grazie a un calcio di rigore di Ndiaye.

Tutto molto più facile per il Fulham che vince 4-1 senza problemi a Craven Cottage contro il Watford in un quasi derby londinese. Muniz, Jimenez su rigore, Andersen e Castagne gli autori dei gol per i Cottagers. Watford in rete per il momentaneo pareggio con Vata. Sfida tutta targata Championship tra Sheffield United e Cardiff City. A Bramall Lane vincono a sorpresa gli ospiti grazie a una rete di Ashford al 19'. I gallesi attualmente occupano il penultimo posto nella Serie B inglese a fronte del terzo posto occupato, invece, dai Blades.