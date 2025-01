Liverpool, Slot: "Ecco perché Chiesa non sta giocando"

L'allenatore del Liverpool ha parlato del momento di Chiesa che ha collezionato, finora, soltanto quattro presenze: "Il suo tempo limitato in campo non dipende solo dalla concorrenza, ma anche dal percorso che ha seguito per rientrare in forma"

L'allenatore del Liverpool Arne Slot in conferenza ha parlato anche di Federico Chiesa, del minutaggio (conta soltanto 4 presenze con la maglia dei Reds) e del suo momento: "Ogni partita rappresenta un’opportunità per ogni giocatore di guadagnare minuti in campo. Per Federico, però, la situazione è stata più complicata, non solo per le difficoltà legate alla sua condizione fisica, ma anche per la forte concorrenza con giocatori del calibro di Cody Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez e Mo Salah. Tutti conoscono i numeri di Salah: è raro trovare una ragione per lasciarlo fuori, sia prima che durante una partita, soprattutto considerando la sua forma strepitosa".