Perché l’Everton ha scelto di nuovo David Moyes?

Dopo quasi 12 anni torna sulla panchina delle 'Toffees', richiamato dalla proprietà Friedkin (la stessa della Roma) per portare la squadra a una tranquilla salvezza senza avanzare troppe pretese economiche alla società. Sarebbe dovuto essere il successore di 'Sir' Alex Ferguson: non lo è stato, nonostante qualche buon acuto durante il periodo al West Ham. Ora cerca di chiudere la carriera in quella che è stata la sua 'casa' calcistica