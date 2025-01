Soltanto un paio di mesi fa, la Juventus Next Gen si trovava al penultimo posto nel girone C di Serie C. Dall’esonero di Paolo Montero, col ritorno di Massimo Brambilla, è però cambiato tutto: ora i giovani bianconeri sono tornati a sognare la Serie B e hanno fermato il Monopoli capolista. Con un altro grande obiettivo: ripetere il percorso di gente come Soulé, Huijsen, Fagioli e Yildiz, passati dalla Serie C e diventati 'grandi' con la prima squadra