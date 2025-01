Gioco brillante, pressing intenso e tanta personalità contro le big. Il Bournemouth di Iraola è un'altra delle grandi sorpese di questa stagione di Premier League. Dopo una salvezza con record di punti nello scorso campionato, in questa edizione della Premier League le 'Ciliegie' sono in lotta addirittura per arrivare in Champions League, trascinate da tre ex del calcio italiano: Kerkez, Huijsen e soprattutto Justin Kluivert, alla stagione della definitiva consacrazione