Bel pareggio tra Aston Villa e Liverpool. Un clamoroso errore di Garcia spiana a Salah la strada del vantaggio, ma la reazione dei padroni di casa è immediata. Prima Tielemans pareggia sugli sviluppi di una punizione e Watkins nel recupero del 1° tempo segna di testa su cross di Digne. Nella ripresa un destro deviato di Alexander Arnold vale il pari. Il match era valido per la 29^ giornata, in programma il 15 e il 16 marzo, weekend in cui i Reds giocheranno la finale di Carabao Cup

