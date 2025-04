Dopo un primo anno di rodaggio, dal 2022 il Wrexham di Rob McElhenney e Ryan Reynolds non si è mai fermato e ora ha centrato la sua terza e storica promozione: solo tre anni fa giocava in National League (quinta divisione inglese) e l’anno prossimo giocherà in Championship. Un percorso di crescita che attraversa tutti i settori del club, che oggi è a tutti gli effetti un fenomeno sociale e commerciale. Ma anche prima dell’arrivo di Hollywood la storia di Wrexham era ‘da film’…