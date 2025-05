Calafiori: "La mia Londra, dopo una vita da romanzo"

‘Gioca, Suona, Sogna’ è lo speciale di Sky Sport dedicato a Riccardo Calafiori. Dalla Roma all’Arsenal, passando per il capitolo più bello fin qui, il Bologna: con Valentina Mariani il difensore ha ripercorso la sua carriera e ha raccontato della sua vita da calciatore a Londra. Un racconto sul calcio, ma anche sulla passione per la musica, con una promessa mantenuta a Sky Sport e i sogni per il futuro. L’intervista, in replica durante tutto il weekend, è disponibile anche su Sky Sport Insider e On Demand