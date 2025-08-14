Questa Premier League è sempre più bella

Tutti a caccia del Liverpool, ma le altre non sono state da meno: Arsenal, Manchester City e Chelsea hanno fatto acquisti importanti per cercare di colmare il distacco, mentre Tottenham e Manchester United vogliono tornare tra le grandi con i nuovi cicli di Frank e Amorim. E poi ancora Newcastle, Aston Villa, Nottingham e tutte le altre: una Premier tutta da raccontare e vivere su Sky