I calciatori inglesi stanno scoprendo di poter giocare anche all'estero

La nuova generazione di calciatori inglesi è molto più aperta a trasferirsi all'estero: l'ieda di lasciare la Premier League per andare a giocare in un altro campionato europeo è diventata una prospettiva meno assurda di prima. Ma come si è arrivati a questo cambiamento culturale? E chi sono stati gli apripista? L'analisi di Angelo Carotenuto per Sky Sport Insider