Il centrocampista ventiduenne, che con l'Inghilterra ha già vinto l'Europeo U19 e U21, è stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore. Nato su un’isola nel Canale della Manica, in cui l’idolo resta Matthiew 'Le God' Le Tissier, Scott sta seguendo le orme della sua sorellastra e riportando in alto un nome già noto in Inghilterra