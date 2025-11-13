il talento
Dalla Manica a Wembley: l'ascesa di Alex Scott tra parenti e omonimie
Il centrocampista ventiduenne, che con l'Inghilterra ha già vinto l'Europeo U19 e U21, è stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore. Nato su un’isola nel Canale della Manica, in cui l’idolo resta Matthiew 'Le God' Le Tissier, Scott sta seguendo le orme della sua sorellastra e riportando in alto un nome già noto in Inghilterra
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi