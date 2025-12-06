Spalletti a Napoli da juventino: come si torna dove si è stati felici

Con lo scudetto del 2023 tatuato sul braccio, domenica 7 dicembre l’allenatore sarà per la prima volta da avversario nello stadio dove ha vissuto la gioia più grande della carriera. Per mostrarci come il Nostos, il ritorno, non è mai la felicità, ma la necessità di dare senso al tempo vissuto
