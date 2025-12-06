il progetto
'Sopra la barriera': come in Serie D il campo è diventato luogo di integrazione
Le barriere che dividono e come superarle: il progetto ‘Sopra la barriera’ della Lega Nazionale Dilettanti promuove ogni forma di inclusione. Nella puntata di oggi, viene raccontata (anche) l'esperienza di Jimmy, ragazzo camerunense che grazie al calcio si è finalmente riuscito a sentire a casa
