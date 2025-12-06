Il sogno di Nyo.: "Cresciuto nell'Atalanta, ora esporto canzoni"

Ha cominciato con le giovanili dell'Atalanta, è cresciuto con Cambiaghi, Piccoli, Diallo e Ruggeri ed è stato allenato da Gasperini. “Ora faccio musica: era un hobby nato in trasferta. Ma il calcio è anche nelle mie note”. L'intervista esclusiva a Nyo., nome d'arte di Niccolò Ghisleni, su Sky Sport Insider