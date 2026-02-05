il personaggio
Il 'Magno' Florian Wirtz sta iniziando a prendersi il Liverpool
Acquistato la scorsa estate per una cifra superiore ai 130 milioni di euro (bonus compresi), il talento tedesco ha faticato ad adattarsi nei suoi primi mesi in Premier League, ma ora sembra aver cambiato passo. Tra fede in se stesso e ragione, il 7 dei Reds ha trovato la sua verità e cominciato a incidere
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi