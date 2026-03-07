Offerte Sky
Tadej Pogacar ha ripreso da dove aveva lasciato: dominando

Luigi Vaccariello

©Getty

All'esordio stagionale il campione sloveno ha trionfato - per la quarta volta in carriera - nella ventesima edizione della Strade Bianche. E mentre il popolo del ciclismo è sempre più innamorato di lui, Pogi già pensa alla prossima sfida da vincere

