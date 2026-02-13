Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Il Tottenham ha esonerato l'ennesimo allenatore

Marco Garghentino

Marco Garghentino

©Getty

L’esonero di Thomas Frank ne è l’ennesima dimostrazione: gli Spurs da qualche anno giudicano l’operato dei propri allenatori guardando esclusivamente ai risultati in campionato. Prima di lui era già successo a José Mourinho e anche ad Ange Postecoglou, vincitore di una Europa League la scorsa stagione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ