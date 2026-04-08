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Ok, il prezzo è giusto: James Trafford sta facendo jackpot

Marco Garghentino

Marco Garghentino

©Getty

Vice di Donnarumma al Manchester City, il giovane inglese sta ripagando l’investimento di oltre 30 milioni di euro fatto su di lui in estate, tra grandi parate nelle coppe e il debutto in Nazionale  

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