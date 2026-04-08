il protagonista
Ok, il prezzo è giusto: James Trafford sta facendo jackpot
Vice di Donnarumma al Manchester City, il giovane inglese sta ripagando l’investimento di oltre 30 milioni di euro fatto su di lui in estate, tra grandi parate nelle coppe e il debutto in Nazionale
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