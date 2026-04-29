Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Pep e il suo calcio sono più vivi che mai. E sempre pronti a una nuova evoluzione

Paolo Ciarravano

©Getty

Lo davano per finito, si diceva che il suo ciclo al City fosse concluso. E invece, ancora una volta, Guardiola ha risposto come solo lui sa fare: innovando e vincendo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ