Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il reportage

Tutto quello che non avete visto della finale di Fa Cup

Marco Garghentino

Marco Garghentino

Sky Sport Insider è stato a Wembley in occasione del trionfo in Coppa d’Inghilterra degli Sky Blues di Guardiola, probabilmente al suo ultimo trofeo con i Citizens. Le reazioni al colpo di tacco di Semenyo, l’atmosfera in campo e sugli spalti, i movimenti degli allenatori in panchina: ecco tutti i dettagli che hanno reso la finale di FA Cup un evento da condividere

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ