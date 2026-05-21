Sky Sport Insider è stato a Wembley in occasione del trionfo in Coppa d’Inghilterra degli Sky Blues di Guardiola, probabilmente al suo ultimo trofeo con i Citizens. Le reazioni al colpo di tacco di Semenyo, l’atmosfera in campo e sugli spalti, i movimenti degli allenatori in panchina: ecco tutti i dettagli che hanno reso la finale di FA Cup un evento da condividere