Tutto quello che non avete visto della finale di Fa Cup
Sky Sport Insider è stato a Wembley in occasione del trionfo in Coppa d’Inghilterra degli Sky Blues di Guardiola, probabilmente al suo ultimo trofeo con i Citizens. Le reazioni al colpo di tacco di Semenyo, l’atmosfera in campo e sugli spalti, i movimenti degli allenatori in panchina: ecco tutti i dettagli che hanno reso la finale di FA Cup un evento da condividere
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