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Max Dowman vince la Premier con l'Arsenal e torna a scuola tra gli applausi

Premier League

Un rientro a scuola da vera stella. Per Max Dowman, 16enne astro nascente dell'Arsenal, il più giovane ad aver vinto una Premier League, ha fatto un trionfale rientro a scuola dove è atteso per gli esami di fine anno. Una vera e propria passerella creata dagli altri studenti per rendergli onore

E' stato l'anno perfetto di Max Dowman, data di nascita 31 dicembre 2009, appena laureato campione d'Inghilterra con l'Arsenal in Premier League con 5 presenze condite da 1 gol e 1 assist. Dall'età di 6 anni nel vivaio dei Gunners Dowman ha infilato un record dietro l'altro: a 16 anni e 139 giorni diventa il più giovane di sempre a vincere il campionato inglese. Il primato precedente era di Phil Foden, che nel 2017-18 centrò il titolo con il City a 17 anni e 350 giorni. A ottobre era diventato il più giovane titolare di sempre con la maglia dell'Arsenal, a novembre il più giovane esordiente in Champions League e a marzo quello più precoce a segnare in Premier contro l'Everton. Tante cose da festeggiare tutte insieme che i suoi compagni di scuola - la Brentwood School di Londra - hanno deciso di celebrare in modo particolare. Al suo rientro Dowman ha trovato tutta la scuola ad aspettarlo fuori: studenti schierati ai lati, passerella e ovazione mentre lui entrava nell’edificio. Un rientro da vera stella in attesa di affrontare le prove d'esame

Approfondimento

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