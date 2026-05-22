E' stato l'anno perfetto di Max Dowman, data di nascita 31 dicembre 2009, appena laureato campione d'Inghilterra con l'Arsenal in Premier League con 5 presenze condite da 1 gol e 1 assist. Dall'età di 6 anni nel vivaio dei Gunners Dowman ha infilato un record dietro l'altro: a 16 anni e 139 giorni diventa il più giovane di sempre a vincere il campionato inglese. Il primato precedente era di Phil Foden, che nel 2017-18 centrò il titolo con il City a 17 anni e 350 giorni. A ottobre era diventato il più giovane titolare di sempre con la maglia dell'Arsenal, a novembre il più giovane esordiente in Champions League e a marzo quello più precoce a segnare in Premier contro l'Everton. Tante cose da festeggiare tutte insieme che i suoi compagni di scuola - la Brentwood School di Londra - hanno deciso di celebrare in modo particolare. Al suo rientro Dowman ha trovato tutta la scuola ad aspettarlo fuori: studenti schierati ai lati, passerella e ovazione mentre lui entrava nell’edificio. Un rientro da vera stella in attesa di affrontare le prove d'esame

Approfondimento Arsenal, Max Dowman riscrive la storia della Premier